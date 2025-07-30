ICE освободила глухого иммигранта из Монголии

Вид на центр заключения Отай-Меса в Сан-Диего 7 февраля. Частное учреждение столкнулось с многочисленными обвинениями в медицинской халатн

CentralAsia (MNG) -

Иммиграционная и таможенная полиция (U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE)) освободила глухого иммигранта из Монголии, который несколько месяцев содержался под стражей без переводчика.

Глухой монгол, использующий язык жестов для общения, был освобожден из иммиграционного центра в Южной Калифорнии после того, как провел несколько месяцев под стражей без доступа к переводчику, подтвердил в субботу член его семьи.

Ранее в этом месяце агентство CalMatters сообщало о задержании этого человека. Его семья просила называть его только по имени Авирмэд, опасаясь, что монгольское правительство может причинить ему вред в случае его возвращения на родину.

Судья Южного округа США в Калифорнии Дана Сабро 9 июля распорядилась, чтобы сотрудники центра содержания под стражей Отай-Меса предоставили Авирмэду переводчика с монгольского языка жестов. Иммиграционная и таможенная полиция до сих пор не предоставила ему доступ к кому-либо, кто говорил на его языке, что, по мнению его адвоката, равносильно содержанию его в одиночной камере.

Согласно судебным протоколам, иммиграционные агенты пытались через Google Translate спросить Авирмэда, боится ли он возвращения в Монголию. Они совершенно неправильно его поняли, назвав его спонсором дочь по имени Вирджиния Вашингтон, но, согласно иску, поданному от его имени, дочери у него нет. Его спонсором является его сестра, проживающая в Вирджинии.

Она подтвердила: «Он дома, со мной».

Адвокаты Авирмэда из Центра правовой защиты прав инвалидов и организации Disability Law United утверждали, что проведение иммиграционного судебного разбирательства без предоставления ему доступа к переводчику нарушает законные гражданские права Авирмэда. Они опирались на федеральные законы об инвалидности, запрещающие дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями со стороны любой федеральной программы, включая систему иммиграционных судов.

Сабро согласился. «У него есть право, не так ли? Иметь возможность полноценно участвовать в любом важном судебном разбирательстве?» — спросил федеральный судья у прокурора федерального правительства.

Прокуратура США по Южному округу Калифорнии не стала комментировать освобождение мужчины.

Сабро также потребовал от федерального правительства пересмотреть две экспертизы, которые могли повлиять на прошение 48-летнего мужчины о предоставлении убежища. Правительство провело экспертизы на языке, которог Авирмэд не понимал, постановил судья. В рамках одной экспертизы оценивалось его психическое здоровье, а в другой оценивалось, есть ли у него обоснованные опасения за свою безопасность в случае возвращения в страну.

Авирмэд содержался в центре содержания под стражей «Отай-Меса» с тех пор, как в феврале въехал в США в поисках убежища от преследований из-за своей инвалидности. В результате нападения в Монголии в 2020 году он получил черепно-мозговую травму, вызвавшую судороги и потерю памяти. Согласно судебным протоколам, нападение на него было совершено из-за его инвалидности. Его семья отказалась сообщить, как он попал в США.

«Остаётся неясным, почему Авирмэд был освобождён после ареста в феврале. Согласно протоколам иммиграционного суда, дополнительных слушаний по вопросу освобождения под залог не проводилось. Связаться с его адвокатами для получения комментариев не удалось. Иммиграционная и таможенная полиция не ответила на запрос о комментарии», — сообщает CalMatters.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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