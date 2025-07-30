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В городе Накашибетсу работают 19 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Аубакир Телунхан встретился с главой экономического департамента города Накашибетсу Кейтой Ито и сопровождавшей его делегацией из Японии.

Японские представители выразили готовность сотрудничать в оказании поддержки гражданам Монголии в работе и обучении в сфере сельского хозяйства, строительства, информационных технологий и ухода за больными, а также в применении полученных навыков и квалификации по возвращении домой.

Министр Аубакир приветствовал их предложение, подчеркнув: «Для нашей молодежи очень важно получить практический опыт работы в сельскохозяйственном секторе Японии, освоить новые технологии и навыки, а также развить трудовую этику и дисциплину».

Город Накашибетсу известен прежде всего своим животноводством и молочным производством. Он занимает лидирующие позиции в стране по технологическому прогрессу, качеству молока и объёмам производства.

В 2017 году Монголия подписала с Японией Меморандум о сотрудничестве для реализации программы технической стажировки, а в 2019 году – ещё один Меморандум о сотрудничестве, определяющий основу для надлежащей работы биржи квалифицированной рабочей силы. В настоящее время две страны сотрудничают в вопросах направления и приема технических стажеров и квалифицированных рабочих, тем самым укрепляя международное сотрудничество.

Кстати, в настоящее время в городе Накашибетсу работают 19 граждан Монголии.

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