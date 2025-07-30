Проект агролесоводства в сомоне Лун проводит эксперименты с корейской рассадой овощей

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и по вопросам изменения климата Батбаатар Бат посетил агролесоводческую ферму, созданную в рамках проекта «Зелёная стена» в сомоне Лун, аймак Тув.

В рамках проекта было проведено облесение трёх выделенных участков в сомоне Лун. С 2022 года параллельно реализуется сельскохозяйственный проект по борьбе с опустыниванием. На территории агролесоводческой фермы было обсажено около 50 гектаров леса и создан комплекс объектов, включая учебный центр, склад и интеллектуальную систему орошения. За последние три года ферма также внедрила тепличное хозяйство, проведя испытания различных овощей, выращенных из корейской рассады. В число этих испытаний вошли, перец, красный и зелёный болгарский перец, баклажаны, тыквы, огурцы, помидоры и кукуруза, а также корейские сорта арбузов.

Корейские специалисты также провели обучение местных жителей, создав стабильную занятость для 15 человек. Некоторые участники уже начали выращивать овощи в домашних хозяйствах, используя полученные навыки.

Ожидается, что агролесоводческая сфера в сомоне Лун будет передана правительству Монголии в 2026 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения