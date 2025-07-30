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Посол Монголии вручил верительные грамоты президенту Республики Колумбия

CentralAsia (MNG) -  24 июля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Колумбия (по совместительству) Золжаргал Сэсэр вручил верительные грамоты Президенту Республики Колумбия Густаво Франсиско Петро Уррего. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Во время церемонии вручения верительных грамот посол Золжаргал Сэсэр передал Президенту Республики Колумбия Густаво Франсиско Петро Уррего приветствие Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и выразил свою приверженность укреплению и расширению отношений и сотрудничества между двумя странами во всех областях, включая политику, экономику, торговлю и образование.

Президент Густаво Франсиско Петро Уррего поздравил посла Золжаргала Сэсэра с официальным вступлением в должность и пожелал ему больших успехов в его миссии. Президент Густаво Франсиско Петро Уррего подтвердил полную поддержку Колумбией укрепления двусторонних отношений и сотрудничества, а также выразил восхищение историей и лошадьми Монголии.

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