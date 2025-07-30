Трамп дал России 10 дней на достижение мира на Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отвел России 10 дней для завершения конфликта на Украине. По его словам, они начнутся «с сегодняшнего дня». Господин Трамп подчеркнул, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта.



«Потом мы введем пошлины и прочее...И я не знаю, насколько они подействуют на Россию. Потому что он (Путин) очевидно хочет продолжить войну»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале.



Президент США добавил, что его «не тревожит», как отреагируют сырьевые рынки на возможные рестрикции в отношении России.



28 июля Дональд Трамп сократил дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной, который ранее составлял 50 дней. Президент США заявил, что он недоволен отсутствием прогресса на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Он пригрозил ввести санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Россией.



Заявления Дональда Трампа отправили курс доллара к отметке 82,5 руб./$.