Президента Казахстана Токаева в Турции наградили орденом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества», - передает слова Токаева его пресс-служба.

Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.

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