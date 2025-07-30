Улан-Батор и Пекин будут сотрудничать в деле сокращения транспортных заторов

CentralAsia (MNG) - Мэр Улан-Батора и губернатор столицы Нямбаатар Хишги в ходе своего рабочего визита в Пекин, столицу Китайской Народной Республики, провел встречу с мэром Пекина Инь Юнгом.

Мэр Нямбаатар Хишгээ начал серию визитов в города-побратимы с Пекина. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в области экономики, внешней торговли, науки и борьбы с транспортными заторами.

Мэр Нямбаатар выразил благодарность китайскому правительству за льготные кредиты и гранты, которые позволили успешно реализовать масштабные инфраструктурные проекты в Улан-Баторе, включая дороги, мосты, подземные переходы, школы и детские сады.

Мэр Пекина Инь Юн поблагодарил своего монгольского коллегу за визит и представил некоторые из текущих проектов развития в Пекине.

«Из-за недавних проливных дождей в Пекине нам пришлось временно закрыть несколько мостов. В течение последних двух дней соответствующие должностные лица и аварийно-спасательные службы работали круглосуточно. В Пекине сейчас насчитывается более семи миллионов транспортных средств, и проблема пробок на дорогах остается нерешенной, особенно в часы пик. Выбросы транспортных средств также составляют 50 процентов загрязнения воздуха города. Для решения этих проблем мы обновляем планирование общественного транспорта, улучшаем дорожную инфраструктуру, модернизируем систему наблюдения за дорожным движением и применяем технологии ИИ в управлении дорожным движением. Мы также развиваем города-спутники и переселили 30 000 государственных служащих в недавно созданные города. Кроме того, мы работаем над созданием новой зоны для централизации там государственных предприятий. Развитие городов-спутников является оптимальным решением для снижения городской перегруженности. Мы работаем над этой инициативой с 2014 года», — заявил мэр Пекина Инь Юн.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ отметил: «Правительство Монголии объявило 2025 год «Годом поддержки развития столичной инфраструктуры». В рамках этой инициативы в период с 2025 по 2028 год будут реализованы 24 мегапроекта, направленных на решение проблем транспортных заторов, загрязнения воздуха, а также на стимулирование общего социально-экономического и инфраструктурного развития. В частности, в рамках концепции «Город в 20 минут» мы развиваем город Сельбэ и начали строительство квартир для более чем 4000 домохозяйств. Также ведется подготовка к крупным транспортным проектам, включая метро, трамвай, скоростной автобусный транспорт (BRT) и надземные дороги. Улан-Батор и Пекин установили побратимские отношения в 2014 году, и мы стремимся к углублению этого партнерства».

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в области предотвращения стихийных бедствий, в частности, борьбы с наводнениями. В этой связи Пекин направит в Улан-Батор экспертов по гидротехнике для проведения исследований по развитию систем ливневой канализации, трубопроводов и инфраструктуры противопаводковой защиты.

Два города также договорились о создании торгового представительства города Улан-Батора в Пекине и об активизации сотрудничества на всех уровнях.

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