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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Видео

CentralAsia (CA) -  30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигает до 8,7. Объявлена угроза цунами на всех Курильских островах. 

В результате землетрясения у берегов Камчатки среди жителей региона есть пострадавшие. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Землетрясение повредило несколько зданий в Северо-Курильске (остров Парамушир), нарушены инженерные конструкции, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

Первая волна цунами подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Также угрозу цунами объявили в Японии. Правительство страны призвало жителей некоторых районов эвакуироваться. В США объявлено предупреждение о цунами на Гавайях, а также режим наблюдения на Аляске и Тихоокеанском побережье.

 

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