На юго-востоке Гватемалы произошло землетрясение силой 5,8. Есть жертвы

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в юго-восточной части Гватемалы. Об этом сообщили в Национальном институте метеорологии и вулканологии Insivumeh.

«По предварительным данным, в 15.21 по местному времени на глубине 5 километров зафиксированы толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в департаменте Хутиапа», - говорится в сообщении института метеорологии.

Эпицентр землетрясения находился в 21 километре от города Хутиапа, в 52 километрах от Куилапы и в 61 километре от Халапас, недалеко от границы с Сальвадором.

По данным гватемальских СМИ, в зоне эпицентра некоторые здания получили повреждения от подземных толчков. Сведений о пострадавших не поступало.

Землетрясение ощущалось и в соседнем Сальвадоре. По оценкам местных сейсмологов, магнитуда составила 5,9. О жертвах и разрушениях на территории Сальвадора не сообщалось.

В результате землетрясения по меньшей мере погиб 1 человек, а 20 домов получили серьёзные повреждения, сообщил мэр города Комапа Сесар Васкес в комментарии радиостанции.