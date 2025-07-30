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В Северо-Курильске эвакуируют жителей после сильного землетрясения, к городу подбирается вода

CentralAsia (CA) -  В Северо-Курильске 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9. Об этом сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

Он добавил, что осуществляется эвакуация жителей.

«Экстренные службы работают в полном объёме, а ситуация находится под контролем. Для безопасности людей и нормализации жизни в районе принимаются всё меры», - заверил Лимаренко.

Местные Telegram-каналы сообщают, что людей эвакуировали на возвышенности, а к городу подбирается вода.

Российские СМИ также сообщили о частичном нарушении энергоснабжения.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.

 

 

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