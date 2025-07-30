В Северо-Курильске эвакуируют жителей после сильного землетрясения, к городу подбирается вода
- Азия и мир, происшествия
- 9:54, 30 июля 2025
- Просмотров: 2276 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Северо-Курильске 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9. Об этом сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
Он добавил, что осуществляется эвакуация жителей.
«Экстренные службы работают в полном объёме, а ситуация находится под контролем. Для безопасности людей и нормализации жизни в районе принимаются всё меры», - заверил Лимаренко.
Местные Telegram-каналы сообщают, что людей эвакуировали на возвышенности, а к городу подбирается вода.
Российские СМИ также сообщили о частичном нарушении энергоснабжения.
Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.