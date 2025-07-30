Землетрясение на Камчатке: как рушились потолок аэропорта и здание детского сада, в городе образовались пробки. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 10:41, 30 июля 2025
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- Обновлено: 11:16, 30 июля 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Землетрясения на Камчатке 30 июля магнитудой 8,7 стало одним из сильнейших в регионе после землетрясения и цунами 1952 года, количество жертв тогда составило не менее 2 тыс. человек.
На данный момент жителей в Северо-Курильске эвакуируют на возвышенности от наступления воды.
Шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Елизово на Камчатке, там же падали потолочные панели, плафоны.
В самом Петропавловске-Камчатском образовались пробки по всему городу.
Пациенты одной из камчатских больниц в полной мере ощутили последствия землетрясения.
На данном видео тоже можно заметить, как шатаются машины и одна из присутствующих не смогла удержать равновесие на ногах.
От подземных толчков церковный колокол начал звенеть, а людей начинает охватывать страх.
Здание детского сада оказалось частично обрушенным, сотрудники смогли вовремя покинуть помещение.