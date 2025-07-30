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Землетрясение на Камчатке: как рушились потолок аэропорта и здание детского сада, в городе образовались пробки. Видео

CentralAsia (CA) -  Землетрясения на Камчатке 30 июля магнитудой 8,7 стало одним из сильнейших в регионе после землетрясения и цунами 1952 года, количество жертв тогда составило не менее 2 тыс. человек.

На данный момент жителей в Северо-Курильске эвакуируют на возвышенности от наступления воды.

 

Шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Елизово на Камчатке, там же падали потолочные панели, плафоны. 

 

В самом Петропавловске-Камчатском образовались пробки по всему городу. 

 

Пациенты одной из камчатских больниц в полной мере ощутили последствия землетрясения.

 

На данном видео тоже можно заметить, как шатаются машины и одна из присутствующих не смогла удержать равновесие на ногах.

 

От подземных толчков церковный колокол начал звенеть, а людей начинает охватывать страх.

 

Здание детского сада оказалось частично обрушенным, сотрудники смогли вовремя покинуть помещение. 

 

 

 

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