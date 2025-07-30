В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС

CentralAsia (KZ) - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом 30 июля сообщили СМИ России со ссылкой правительство региона.

«В Северо-Курильском районе, где сегодня произошли землетрясение и цунами, введен режим ЧС», — сообщили в правительстве.

Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сейчас задача номер один - обеспечить безопасность людей. Все они находятся в безопасном месте - на возвышенности, куда не может дойти большая волна. В район направлены ответственные специалисты областных министерств для оценки ущерба. Все необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район», - цитирует пресс-служба Лимаренко.

В городе отключили электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. Дизельная станция работает в штатном режиме, отмечает пресс-служба.

В жилом фонде повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей. В ближайшее время будет оценен ущерб и проведены все необходимые работы для восстановления домов, социальных и коммунальных объектов.

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