Власти сообщили о пострадавших в результате землетрясения на Камчатке

CentralAsia (CA) - Пострадали несколько человек, их состояние удовлетворительное, тяжелых травм нет, сообщил Мельников. Об этом 30 июля сообщили российские СМИ со ссылкой на главу Минздрава региона.

На Камчатке в результате землетрясения несколько человек получили травмы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников. Точное количество пострадавших он не уточнил.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства, травмы были получены при попытках покинуть здания — в частности, один из пациентов выпрыгнул из окна медицинского учреждения, а женщина пострадала внутри нового здания аэропорта.

По словам Мельникова, тяжёлых травм зафиксировано не было, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации МЧС, данных о пострадавших нет.