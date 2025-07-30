Камчатские хирурги продолжили операцию во время сильного землетрясения. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:47, 30 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Камчатские хирурги 30 июля несмотря на сильное землетрясение продолжили проводить операцию пациенту. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Во время землетрясения в онкологическом диспансере проходила хирургическая операция. Несмотря на подземные толчки, врачи не покинули пациента и завершили хирургическое вмешательство. В настоящее время его состояние стабильное.
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