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Камчатские хирурги продолжили операцию во время сильного землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) -  Камчатские хирурги 30 июля несмотря на сильное землетрясение продолжили проводить операцию пациенту. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Во время землетрясения в онкологическом диспансере проходила хирургическая операция. Несмотря на подземные толчки, врачи не покинули пациента и завершили хирургическое вмешательство. В настоящее время его состояние стабильное.

 

 

 

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