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Брат Бишимбаева выйдет на свободу раньше срока

CentralAsia (KZ) -  В Степногорске суд удовлетворил прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Об этом 30 июля сообщили местные СМИ.

Степногорский городской суд рассмотрел ходатайство учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК».

Суд установил, что 13 мая 2024 года мужчина был осуждён СМУС по статье 432 УК к четырём годам лишения свободы. Представление было удовлетворено на следующих основаниях:

– согласно части 2 статьи 78 УК, срок наказания может быть сокращён лицам, осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления;

– в соответствии с законом об амнистии, при возмещении ущерба или при его отсутствии срок наказания по тяжким преступлениям сокращается на одну треть. В данном случае с осуждённого взысканы и полностью выплачены принудительный платёж и процессуальные издержки.

Постановлением суда срок наказания был сокращён на треть, и окончательный срок лишения свободы составил 1 год 4 месяца и 17 дней. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений погибла Салтанат Нукенова — гражданская супруга бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство и истязание Нукеновой. Его брат, Бахытжан Байжанов, был признан виновным по статье «Укрывательство» и получил 4 года заключения в учреждении средней безопасности.

26 июня прошлого года суд Астаны оставил этот приговор без изменений. В июле текущего года стало известно, что Бахытжан Байжанов подал заявление с просьбой о сокращении срока наказания.

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