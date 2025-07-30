Власти штата Гавайи призвали население эвакуироваться в связи с угрозой цунами

CentralAsia (CA) - Власти штата Гавайи (США) призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом 30 июля сообщил телеканал ABC.

На сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США ранее появилась информация о том, что цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, достигло побережья штата Гавайи.

Власти рекомендовали жителям покинуть пляжи и направиться в более высоко расположенные районы, либо оставаться не ниже четвёртого этажа зданий.

В связи с угрозой авиакомпании временно приостановили рейсы на Гавайи. Обе компании продолжают следить за развитием ситуации.

Во время пресс-конференции, посвящённой угрозе цунами, капитан порта Гонолулу Мик Уорс сообщил, что все коммерческие порты закрыты, и началась эвакуация.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения, произошедшего у побережья Камчатки, составила 8,7, после чего была объявлена угроза цунами.