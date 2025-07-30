В Таджикистане с 1 сентября вводится 10-балльная система школьных оценов

CentralAsia (TJ) - Общеобразовательные учреждения Таджикистана с 1 сентября перейдут на новую 10-балльную систему оценивания знаний учащихся. Об этом 30 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на министра образования и науки Таджикистана.

Глава ведомства подчеркнул, что переход на новую систему оценивания проводится в рамках реформирования национальной системы образования с целью её приближения к международным стандартам. Он отметил, что в настоящее время продолжается подготовка к внедрению нововведений, в том числе завершается работа над обновлёнными школьными журналами, адаптированными под 10-балльную шкалу.

«Введение многобалльной системы направлено на улучшение качества образования и повышение объективности в оценке знаний учащихся», — заявил министр.

По мнению экспертов, новая система поможет устранить препятствия, с которыми сталкиваются выпускники таджикских школ при поступлении в иностранные вузы. Кроме того, она обеспечит более точную и гибкую оценку учебных достижений, а также повысит мотивацию учеников к обучению.

Отмечается, что многобалльные системы широко распространены в странах с развитым образованием — таких как Япония, Южная Корея, США, Франция и Иран. В разных странах используются шкалы на 10, 12 или 20 баллов.

Внедрение новой системы в Таджикистане будет сопровождаться проведением обучающих семинаров для учителей, разработкой методических рекомендаций и созданием цифровых инструментов, соответствующих современным стандартам.

Ожидается, что переход к многобалльной оценке станет важным этапом модернизации образовательной системы страны и позволит повысить эффективность работы учебных заведений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения