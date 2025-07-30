В результате землетрясения на берег Японии выбросило четырех китов. Видео

CentralAsia (CA) - В Японии в результате цунами выбросило на берег четырех китов, они застряли на мелководье. Об этом 30 июля сообщило японское агентство NHK.

После землетрясения у побережья Камчатки, произошедшего 30 июля, в Японии было объявлено предупреждение о возможном цунами. В префектуре Тиба, на побережье города Татеяма, на берег выбросило несколько китов. Спасательные службы обнаружили животных с вертолёта. Изначально сообщалось о трёх особях, однако позже стало известно, что их четыре. Некоторые специалисты выдвинули версию, что киты могли оказаться на берегу ещё до землетрясения, поэтому их выброс не обязательно связан с подземными толчками или угрозой цунами.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигает до 8,7.