экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Португалия охвачена жарой, вспыхнули лесные пожары

CentralAsia (CA) -  Из-за засухи и сильного ветра в Португалии вспыхнули лесные пожары. Об этом 30 июля сообщил Euronews.

Португалия столкнулась со второй за это лето волной экстремальной жары: во вторник в ряде регионов температура превысила отметку в 40 градусов. Национальный институт моря и атмосферы предупредил о высоких рисках, связанных с жарой, особенно в центральных районах страны.

В Лиссабоне столбик термометра поднялся до 39 градусов, и многие жители города устремились на ближайшие пляжи в поисках прохлады.

«Я думаю, что теперь это повсеместно, и все из-за изменения климата, температура становится выше. Смотрите, сколько теперь у нас лесных пожаров», — сказал один из посетителей пляжа в интервью Euronews.

Из-за сильной жары и порывистого ветра в Португалии вновь бушуют лесные пожары, как это происходило в предыдущие летние сезоны. По данным накануне, в стране зарегистрировано 10 очагов возгорания, три из которых классифицированы как особо опасные.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com