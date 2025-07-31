Португалия охвачена жарой, вспыхнули лесные пожары

CentralAsia (CA) - Из-за засухи и сильного ветра в Португалии вспыхнули лесные пожары. Об этом 30 июля сообщил Euronews.

Португалия столкнулась со второй за это лето волной экстремальной жары: во вторник в ряде регионов температура превысила отметку в 40 градусов. Национальный институт моря и атмосферы предупредил о высоких рисках, связанных с жарой, особенно в центральных районах страны.

В Лиссабоне столбик термометра поднялся до 39 градусов, и многие жители города устремились на ближайшие пляжи в поисках прохлады.

«Я думаю, что теперь это повсеместно, и все из-за изменения климата, температура становится выше. Смотрите, сколько теперь у нас лесных пожаров», — сказал один из посетителей пляжа в интервью Euronews.

Из-за сильной жары и порывистого ветра в Португалии вновь бушуют лесные пожары, как это происходило в предыдущие летние сезоны. По данным накануне, в стране зарегистрировано 10 очагов возгорания, три из которых классифицированы как особо опасные.