Юные шахматисты Монголии завоевали золотые и серебряные медали в Китае

CentralAsia (MNG) -

9-й чемпионат Восточной Азии по шахматам среди юношей 2025 года проходил с 22 по 28 июля в Чжухае (Китай). Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 мин + 30 сек на ход.

Турнир был разделен на 12 категорий — U18 Open, U16 Open, U14 Open, U12 Open, U10 Open, U08 Open, U18 Girls, U16 Girls, U14 Girls, U12 Girls, U10 Girls, U08 Girls.

В юношеской категории до 16 лет (U16 Open) ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат (мастер ФИДЕ) завоевал золотую медаль и выполнил 1 условие для получения звания международного мастера.

ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат

В 12-летней женской категории серебряную медаль завоевала ЦЭЛМУУН Идэр (кандидат в мастера спорта женщин/вице-мастер спорта), а в 8-летней мужской категории серебряную медаль завоевал ИВЭЭЛТ Энхтөр, выполнив требования для получения звания вице-мастера спорта.

ЦЭЛМУУН Идэр

АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа завоевала серебряную медаль в женской категории 8 лет (WCM/женский кандидат в мастера спорта), что дает ей право претендовать на звание вице-мастера Всемирной шахматной федерации среди женщин.

Кроме того, ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал золотую медаль в категории 16-летних мужчин в блиц-соревновании, а ЦЭЛМУУН Идэр завоевала серебряную медаль в категории 12-летних девушек.

В рапиде ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал золотую медаль в категории 16-летних юношей, а ЦЭЛМУУН Идэр – золотую медаль в категории 12-летних девушек.

ОДМАА Энхсайхан (U18), ЭГШИГЛЭН Баясгалан (U12) и СЭНДЭР Батцэнгэл (U10) соревновались в составе женской команды и завоевали бронзовую медаль в командном зачете.

ОДМАА Энхсайхан (U18), ЭГШИГЛЭН Баясгалан (U12) и СЭНДЭР Батцэнгэл (U10)

В ходе чемпионата Восточной Азии по шахматам среди юниоров 2025 года, который пройдёт в Чжухае (Китай), Федерация шахмат Монголии и Федерация шахмат Китая подписали меморандум о сотрудничестве.

По инициативе президента Федерации шахмат Монголии Занданшатара Гомбожава шахматные федерации двух стран подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве в целях поддержки спортсменов, тренеров, судей и шахматных клубов.

Г-жа Энхтуул Алтан-Өлзий и г-н Чжан Айго

Гроссмейстер Энхтуул Алтан-Өлзий, представляющий Монгольскую шахматную федерацию, и г-н Чжан Айго, вице-президент Китайской шахматной федерации, подписали меморандум о сотрудничестве. Это событие открыло важную страницу в истории развития Монгольской шахматной федерации.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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