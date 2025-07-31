Юные шахматисты Монголии завоевали золотые и серебряные медали в Китае

CentralAsia (MNG) -
9-й чемпионат Восточной Азии по шахматам среди юношей 2025 года проходил с 22 по 28 июля в Чжухае (Китай). Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 мин + 30 сек на ход.
Турнир был разделен на 12 категорий — U18 Open, U16 Open, U14 Open, U12 Open, U10 Open, U08 Open, U18 Girls, U16 Girls, U14 Girls, U12 Girls, U10 Girls, U08 Girls.
В юношеской категории до 16 лет (U16 Open) ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат (мастер ФИДЕ) завоевал золотую медаль и выполнил 1 условие для получения звания международного мастера.
В 12-летней женской категории серебряную медаль завоевала ЦЭЛМУУН Идэр (кандидат в мастера спорта женщин/вице-мастер спорта), а в 8-летней мужской категории серебряную медаль завоевал ИВЭЭЛТ Энхтөр, выполнив требования для получения звания вице-мастера спорта.
АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа завоевала серебряную медаль в женской категории 8 лет (WCM/женский кандидат в мастера спорта), что дает ей право претендовать на звание вице-мастера Всемирной шахматной федерации среди женщин.
Кроме того, ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал золотую медаль в категории 16-летних мужчин в блиц-соревновании, а ЦЭЛМУУН Идэр завоевала серебряную медаль в категории 12-летних девушек.
В рапиде ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат завоевал золотую медаль в категории 16-летних юношей, а ЦЭЛМУУН Идэр – золотую медаль в категории 12-летних девушек.
ОДМАА Энхсайхан (U18), ЭГШИГЛЭН Баясгалан (U12) и СЭНДЭР Батцэнгэл (U10) соревновались в составе женской команды и завоевали бронзовую медаль в командном зачете.
В ходе чемпионата Восточной Азии по шахматам среди юниоров 2025 года, который пройдёт в Чжухае (Китай), Федерация шахмат Монголии и Федерация шахмат Китая подписали меморандум о сотрудничестве.
По инициативе президента Федерации шахмат Монголии Занданшатара Гомбожава шахматные федерации двух стран подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве в целях поддержки спортсменов, тренеров, судей и шахматных клубов.
Гроссмейстер Энхтуул Алтан-Өлзий, представляющий Монгольскую шахматную федерацию, и г-н Чжан Айго, вице-президент Китайской шахматной федерации, подписали меморандум о сотрудничестве. Это событие открыло важную страницу в истории развития Монгольской шахматной федерации.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews