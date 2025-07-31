MIAT приобрела еще один самолет для внутренних рейсов

CentralAsia (MNG) -

Флагман гражданской авиации Монголии MIAT приобрела у канадского завода Bombardier еще один самолет CRJ-700 для внутренних перевозок. Этот самолет прибыл в Монголию сегодня /30.07.2025/, пролетев в общей сложности 12 265 км из Йоханнесбурга, Южная Африка.

Авиакомпания MIAT выполняет рейсы в Хух-Хото и местные пункты назначения в автономном районе Внутренняя Монголия на самолете CRJ-700 под названием «Мазаалай», который она приобрела в 2024 году. Новый самолет, однако, получил название «Ирвэс» и будет также выполнять внутренние рейсы.

Самолет Bombardier CRJ-700 расходует в среднем 1,5 тонны топлива в час, а расход топлива на одно место составляет 21,4 литра. Салон самолета обладает такими преимуществами, как большое пространство для ног, широкие кресла и увеличенный объем багажных полок.

Самолет Bombardier CRJ-700 также оснащен усовершенствованной аэродинамической компоновкой и современными мощными турбовентиляторными двигателями GE CF34, развивающими тягу до 61,3 кН на взлете. Помимо географической доступности, он отличается малой дальностью полета, низким расходом топлива и низкими выбросами парниковых газов, что соответствует политике экологичной эксплуатации MIAT.

CRJ700 имеет удлинённый и слегка расширенный фюзеляж, новое крыло с предкрылками, и опущенную ниже, по сравнению с CRJ200, линию пола. CRJ700 комплектуются двигателями CF34-8C1 производства General Electric. Максимальная скорость составляет 895 км/ч. В зависимости от загрузки CRJ700 может иметь дальность до 3620 км; новая версия ВС с двигателями CF34-8C5 будет иметь дальность до 4660 км.

CRJ550 авиакомпании GoJet Airlines, работающей под брендом United Express. CRJ700 выпускается в трёх сериях: серия 700, с вместительностью салона до 68 мест; серия 701, с вместительностью салона до 70 мест; серия 702, с вместительностью салона до 78 мест. CRJ700 также имеет три модификации по запасу топлива и полной массе: стандартная, ER и LR. Варианты ER и LR имеют увеличенный запас топлива и взлётный вес, что позволяет повысить дальность. Также создана административно-деловая модификация самолёта, имеющая торговое название Challenger 870.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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