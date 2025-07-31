Монголия и Турция расширят историко-культурное сотрудничество

CentralAsia (MNG) - 29 июля 2025 года депутат Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии, руководитель парламентской группы «Монголия-Турция» Зулпхар Сархад и заместитель руководителя парламентской группы «Монголия-Турция» Бум-Очир Дулам провели встречу с делегацией во главе с депутатом Великого Национального Собрания Турецкой Республики Кайханом Тюркменоглу.

В начале встречи Зулпхар Сархад подчеркнула давние дружеские связи между народами Монголии и Турецкой Республики. Глава парламентской группы «Монголия-Турция» выразил удовлетворение в связи с выходом двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства в ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Турецкую Республику в январе этого года. Зулпхар Сархад отметил, что этот исторический визит способствовал дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере и заложил прочную основу для расширения отношений в различных областях. Он также выразил признательность депутату Великого Национального Собрания Турецкой Республики, представителю провинции Ван Кайхану Тюркменоглу за его активный вклад в развитие двусторонних связей.

Заместитель председателя парламентской группы «Монголия – Турция» Бум-Очир Дулам выразил благодарность депутату Туркменоглу за его личную инициативу по организации программы в провинции Ван во время государственного визита президента Монголии. Заместитель председателя Бум-Очир особо отметил усилия по содействию проведению археологических раскопок на месте летнего дворца Ильхаан Хулагу в селе Хан провинции Ван. Бум-Очир Дулам отметил важность дальнейшего развития этой инициативы в совместный проект, который станет символом историко-культурного сотрудничества двух стран.

В ответном слове депутат Кайхан Туркменоглу выразил признательность за визит президента Монголии в провинцию Ван, отметив, что открытие летнего дворца Ильхан Хулагу является важным историческим и археологическим памятником, связывающим два народа. Кроме того, была подчеркнута роль Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в реализации проекта Мемориального музея Тоньюкука в Налайхском районе как культурного моста между Монголией и Турецкой Республикой. Депутат Кайхан Туркменоглу подтвердил приверженность Турецкой Республики поддержке аналогичных проектов и программ в Монголии.

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