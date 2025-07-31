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Вулкан Ключевская Сопка начал извергаться после землетрясения у берегов Камчатки

CentralAsia (CA) -  Вслед за землетрясением, обрушившимся на Камчатку, началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом 30 июля сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По предварительным данным, потоки лавы стекают по западному склону Ключевской сопки. Над вершиной зафиксировано интенсивное свечение, слышны взрывные звуки.

Это крупнейший выброс плазмы за последние 70 лет. Ранее над вулканом наблюдались только облака пара и газа.

Ключевская сопка — один из самых активных вулканов на планете. Его высота достигает 4 850 метров. Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и считается одним из крупнейших в Евразии.

 

 

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