Премьер-министр Монголии принял Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Вьетнама

CentralAsia (MNG) - 29 июля 2025 года премьер-министр Монголии Занданшатару Гомбожав принял Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хюй Тиена.

В ходе встречи Генеральный прокурор Нгуен Хюй Тиен выразил уверенность в том, что благоприятные условия для проживания и работы граждан Вьетнама в Монголии будут и впредь сохраняться.

В настоящее время в Монголии проживает и работает более 800 граждан Вьетнама. Генеральный прокурор сообщил премьер-министру Занданшатару, что органы прокуратуры двух стран договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией, злоупотреблением служебным положением и наркопреступлениями.

Стороны отметили, что Меморандум о взаимопонимании по противодействию транснациональной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, подписанный в ходе государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Социалистическую Республику Вьетнам в 2023 году, является важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

В ходе визита Генерального прокурора органы прокуратуры двух стран подписали Программу сотрудничества на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав подтвердил, что правительство Монголии будет поддерживать усилия по развитию двустороннего сотрудничества в соответствии с современными тенденциями и его расширению за счёт новых форм и содержательных инициатив, в частности, укрепления связей в сфере правоохранительной деятельности.

С момента вступления в силу межправительственного соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических, служебных/специальных и обычных паспортов в марте 2024 года двусторонние поездки увеличились. По состоянию на первые пять месяцев 2025 года число граждан Монголии, посетивших Вьетнам, достигло 20 000 человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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