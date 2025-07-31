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Кыргызстан и Узбекистан подписали программу сотрудничества между МИД на 2025–2026 годы

CentralAsia (KG) -  Кыргызстан и Узбекистан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы. Об этом 30 июля сообщили СМИ Узбекистана.

«Рады встретиться с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Провели продуктивный и откровенный обмен мнениями по углублению стратегического партнерства, в частности в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры. Также обсудили важность согласования наших усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития», - сообщил он.

По итогам встречи также был подписан план совместных действий по подготовке Государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан.

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