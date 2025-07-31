В Администрации президента Узбекистана произошли массовые кадровые перестановки

CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана произошли кадровые перестановки. Об этом 30 июля сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Указом президента Узбекистана:

Бобожонов Пулат Раззакович назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по кадровым вопросам и освобожден от должности первого заместителя советника президента по вопросам кадровой политики;

Саидова Галина Каримовна назначена на должность заместителя советника президента по вопросам экономической политики и освобождена от должности заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики;

Хакимов Обид Арзикулович назначен на должность заместителя советника президента по вопросам экономической политики – директора Центра экономических исследований и реформ и освобожден от должности заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, а также от должности директора Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента;

Азизов Абдусалам Абдумавланович назначен на должность заместителя советника президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи и освобожден от должности заместителя советника президента по общественно-политическим, религиозно-просветительским и молодежным вопросам;

Камилов Музаффар Муротович назначен на должность заместителя советника президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи;

Камилов Рустам Туйчиевич назначен на должность заместителя советника президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи и освобожден от должности заведующего сектором по информационно-коммуникационным технологиям и общественным проектам Администрации президента;

Вахабов Жавлон Абдужалолович назначен на должность заместителя советника президента по вопросам внешней политики – директора Международного института Центральной Азии;

Ташматов Баходир Хамидович назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте и освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам развития Вооруженных Сил.

Мардонов Камолиддин Карамиддинович назначен на должность первого заместителя начальника Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента и освобожден от должности заведующего сектором по разработке инициатив по увеличению производства и доходов в аграрной отрасли и рационального использования водных ресурсов президента;

Ханаев Улугбек Умаралиевич назначен на должность заместителя начальника Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа президента – главного юрисконсульта и освобожден от должности первого заместителя советника президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа – главного юрисконсульта;

Хамроев Элдор Отамуродович назначен на должность заместителя начальника Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента и освобожден от должности заведующего сектором по разработке ключевых инициатив в сфере земельных отношений и защиты частной собственности Администрации президента;

Азимов Азиз Хасанович назначен на должность первого заместителя начальника Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона Администрации президента и освобожден от должности главного консультанта сектора по информационно-коммуникационным технологиям и общественным проектам Администрации президента;

Гордеев Сергей Николаевич назначен на должность заместителя начальника Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона Администрации президента Узбекистана и освобожден от должности заведующего сектором координации деятельности органов внутренних дел и таможенных органов Администрации президента;

Хатамова Гулрухсор Кудратовна назначена на должность первого заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации президента и освобождена от должности заведующего сектором изучения и анализа общественного мнения Администрации президента;

Омонов Фаррух Фарходжонович назначен на должность заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации президента и освобожден от должности заведующего сектором информационного обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации президента;

Мирзаев Рустам Равшанович назначен на должность заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации президента и освобожден от должности заведующего сектором реализации комплексных информационно-разъяснительных и идеологических мероприятий аппарата Совета безопасности при президенте;

Мухиддинов Фатхиддин Фазлиддинович назначен на должность заместителя начальника Департамента по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы Администрации президента;

Хошимов Хусниддин Камалитдинович назначен на должность заместителя начальника Департамента по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы Администрации президента и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором информационного обеспечения деятельности администрации Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации президента;

Норматов Улугбек Рауф угли назначен на должность заместителя начальника Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности ведущего консультанта сектора изучения и анализа общественного мнения Администрации президента;

Хусаинов Улугбек Шухратжонович назначен на должность исполняющего обязанности директора Агентства эффективности управления и в связи с этим освобожден от должности заместителя руководителя Департамента по взаимодействию с регионами и подготовке аналитических материалов Администрации президента;

Умаров Ойбек Улугбекович назначен на должность заместителя управляющего делами Администрации Президента Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности заведующего сектором хозяйственной деятельности Финансово-хозяйственного департамента Администрации президента;

Давлетова Нозимахон Эльдаровна назначена консультантом руководителя Администрации президента – руководителем Проектного офиса по развитию человеческого капитала.