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Пятая Монголо-Китайская выставка пройдет в конце августа в Хух-Хото

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии на своем очередном заседании утвердило новый состав Рабочей группы по подготовке, организации и контролю за проведением пятой выставки «Монголия-Китай». Группа также отвечает за координацию взаимодействия между государственными и частными структурами для обеспечения бесперебойной реализации мероприятия.

Монголо-Китайская выставка, совместно организованная правительствами Монголии и Китайской Народной Республики, пройдёт с 25 по 30 августа 2025 года в городе Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия. Эта двухгодичная выставка играет важную роль в углублении торгово-экономических отношений между двумя странами и служит конкретным шагом на пути к достижению цели по увеличению объёма двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США в ближайшем будущем.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии отвечает за подготовку к мероприятию. Выставка будет состоять из четырёх основных компонентов:

  1. Экономические и торговые форумы,
  2. Двусторонние соглашения и деловые контакты,
  3. Культурные и гуманитарные обмены,
  4. Выставки продукции.

Ожидается, что в выставке примут участие более 3000 предприятий не только из Монголии и Китая, но и из пяти других стран, включая Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, а также из нескольких провинций и регионов Китая.

Специальный национальный павильон под названием «Выставка монгольской идентичности» продемонстрирует богатую культуру, традиции и национальное наследие Монголии, а более 500 монгольских предприятий представят на выставке свою продукцию и услуги.

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