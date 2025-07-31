Пятая Монголо-Китайская выставка пройдет в конце августа в Хух-Хото

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии на своем очередном заседании утвердило новый состав Рабочей группы по подготовке, организации и контролю за проведением пятой выставки «Монголия-Китай». Группа также отвечает за координацию взаимодействия между государственными и частными структурами для обеспечения бесперебойной реализации мероприятия.
Монголо-Китайская выставка, совместно организованная правительствами Монголии и Китайской Народной Республики, пройдёт с 25 по 30 августа 2025 года в городе Хух-Хото, административном центре автономного района Внутренняя Монголия. Эта двухгодичная выставка играет важную роль в углублении торгово-экономических отношений между двумя странами и служит конкретным шагом на пути к достижению цели по увеличению объёма двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США в ближайшем будущем.
Министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии отвечает за подготовку к мероприятию. Выставка будет состоять из четырёх основных компонентов:
- Экономические и торговые форумы,
- Двусторонние соглашения и деловые контакты,
- Культурные и гуманитарные обмены,
- Выставки продукции.
Ожидается, что в выставке примут участие более 3000 предприятий не только из Монголии и Китая, но и из пяти других стран, включая Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, а также из нескольких провинций и регионов Китая.
Специальный национальный павильон под названием «Выставка монгольской идентичности» продемонстрирует богатую культуру, традиции и национальное наследие Монголии, а более 500 монгольских предприятий представят на выставке свою продукцию и услуги.