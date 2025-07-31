Общее число подтвержденных случаев кори снизилось на 208 по сравнению с предыдущим днем

CentralAsia (MNG) - По состоянию на сегодняшний день /31.07.2025/ общее число подтверждённых случаев кори снизилось до 13 014. Днём ранее общее число подтверждённых случаев достигало 13 222.

Госпитализировано 87 граждан. Общее число выздоровевших составляет 12 826, 91 человек лечится дома, 10 человек умерли.

Самый высокий уровень заболеваемости по возрастным группам наблюдается среди детей 10–14 лет – 4970 случаев. Корь – высококонтагиозное, но поддающееся вакцинации инфекционное заболевание.

Чиновники продолжают призывать граждан пройти вакцинацию, поскольку наиболее эффективным способом профилактики заболевания является двухдозовая вакцинация.

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