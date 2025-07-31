экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Общее число подтвержденных случаев кори снизилось на 208 по сравнению с предыдущим днем

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на сегодняшний день /31.07.2025/ общее число подтверждённых случаев кори снизилось до 13 014. Днём ранее общее число подтверждённых случаев достигало 13 222.

Госпитализировано 87 граждан. Общее число выздоровевших составляет 12 826, 91 человек лечится дома, 10 человек умерли.

Самый высокий уровень заболеваемости по возрастным группам наблюдается среди детей 10–14 лет – 4970 случаев. Корь – высококонтагиозное, но поддающееся вакцинации инфекционное заболевание.

Чиновники продолжают призывать граждан пройти вакцинацию, поскольку наиболее эффективным способом профилактики заболевания является двухдозовая вакцинация.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com