В Монголии начались исследования по определению местообитаний снежного барса

CentralAsia (MNG) - Совместное исследование ареала обитания уязвимого вида снежного барса (Panthera uncia) было проведено 20–26 июля 2025 года Национальным заповедником «Хубсугул» (Монголия) и Тункинским особо охраняемым природным парком (Российская Федерация).

Снежный барс остаётся одним из наименее изученных видов кошачьих и выживает в суровых условиях. В Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) снежный барс отнесён к категории «уязвимые виды» (УВ).

В декабре 2024 года особо охраняемая территория Хубсугул Монголии и Тункинский особо охраняемый природный парк Российской Федерации разработали План сотрудничества «Мониторинг и изучение уязвимого вида снежного барса в трансграничных высокогорных районах». В рамках этого Плана в течение недели была проведена совместная исследовательская экспедиция в Национальный парк Хубсугул Монголии, в ходе которой были осмотрены камеры мониторинга дикой природы, установленные в 2024 году, а также установлены дополнительные камеры в ключевых точках.

Исследование будет продолжено на территории Тункинского особо охраняемого природного парка Российской Федерации, где в настоящее время Монголо-российская исследовательская группа готовится к следующему этапу исследования.

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