Батцэцэг Батмөнх посетит Финляндию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетит Финляндскую Республику с официальным визитом с 30 июля по 1 августа по приглашению Министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе визита глава монгольского внешнеполитического ведомства проведёт официальные переговоры с финской коллегой, обсудит двусторонние отношения, сотрудничество и актуальные вопросы международной повестки.

Кроме того, министр иностранных дел Батцэцэг примет участие в международной конференции «Хельсинки+50» под названием «Чествуя наследие, готовясь к будущему», нанесет визит вежливости президенту Финляндии Александру Стуббу и спикеру парламента Юсси Халла-Ахо, а также встретится с министром экономики Сакари Пуйсто.

Этот визит станет первым официальным визитом Министра иностранных дел Монголии в Финляндию с момента установления дипломатических отношений между странами 15 июля 1963 года.

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