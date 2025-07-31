экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг Батмөнх посетит Финляндию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетит Финляндскую Республику с официальным визитом с 30 июля по 1 августа по приглашению Министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе визита глава монгольского внешнеполитического ведомства проведёт официальные переговоры с финской коллегой, обсудит двусторонние отношения, сотрудничество и актуальные вопросы международной повестки. 

Кроме того, министр иностранных дел Батцэцэг примет участие в международной конференции «Хельсинки+50» под названием «Чествуя наследие, готовясь к будущему», нанесет визит вежливости президенту Финляндии Александру Стуббу и спикеру парламента Юсси Халла-Ахо, а также встретится с министром экономики Сакари Пуйсто.

Этот визит станет первым официальным визитом Министра иностранных дел Монголии в Финляндию с момента установления дипломатических отношений между странами 15 июля 1963 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com