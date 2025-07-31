В США заявили о пошлинах против Индии в 25% за торговлю с Россией

CentralAsia (CA) - Власти США с 1 августа введут 25-процентные торговые пошлины в отношении Индии из-за дисбаланса в торговле и её экономических связей с Россией. Об этом 30 июля сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, так как ее пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у нее самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран», - написал Трамп.

Он также пожаловался на «огромный торговый дефицит» между США и Индией.

«Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине», - добавил президент США.

Дональд Трамп анонсировал, что «с 1 августа Индия будет платить тариф в 25% плюс штраф за все вышеперечисленное». О самих штрафах, Трамп не уточнил.