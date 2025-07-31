Премьер Литвы подал в отставку с постов премьер-министра и председателя партии

- Азия и мир, политика
- 15:04, 31 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас принял решение уйти в отставку как с поста главы правительства, так и с должности председателя Литовской социал-демократической партии. Об этом 31 июля сообщили местные СМИ.
Позднее эту информацию подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа, заявив, что Палуцкас лично сообщил ему о своём решении:
«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», — сообщил глава государства.
Палуцкас также покидает должность председателя Литовской социал-демократической партии. Руководство партией переходит к бывшему первому заместителю Палуцкаса — мэру Йонавского района Миндаугасу Синкявичюсу.
В опубликованном 31 июля официальном заявлении Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что уходит с обоих постов:
«Около часа назад я уведомил президента, что принял решение уйти с поста премьер-министра. В ближайшее время будет запущена официальная процедура», — говорится в обращении Палуцкаса.
Он также отметил:
«Я решил уйти и с позиции председателя партии».
В своём заявлении Палуцкас выразил благодарность коалиционным партнёрам, членам правительственной команды, а также президенту Науседе за оказанное доверие и совместную работу. Особую признательность он выразил своей семье:
«Она была для меня опорой, поддержкой и источником силы».
Комментируя причины своего решения, он отметил, что не может мириться с ситуацией, в которой оказывается его семья:
«Я вижу, как атаки переходят границы, затрагивая мою жену и семью. Не могу позволить, чтобы они стали заложниками этой истории».