Премьер Литвы подал в отставку с постов премьер-министра и председателя партии

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас принял решение уйти в отставку как с поста главы правительства, так и с должности председателя Литовской социал-демократической партии. Об этом 31 июля сообщили местные СМИ.

Позднее эту информацию подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа, заявив, что Палуцкас лично сообщил ему о своём решении:

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», — сообщил глава государства.

Палуцкас также покидает должность председателя Литовской социал-демократической партии. Руководство партией переходит к бывшему первому заместителю Палуцкаса — мэру Йонавского района Миндаугасу Синкявичюсу.

В опубликованном 31 июля официальном заявлении Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что уходит с обоих постов:

«Около часа назад я уведомил президента, что принял решение уйти с поста премьер-министра. В ближайшее время будет запущена официальная процедура», — говорится в обращении Палуцкаса.

Он также отметил:

«Я решил уйти и с позиции председателя партии».

В своём заявлении Палуцкас выразил благодарность коалиционным партнёрам, членам правительственной команды, а также президенту Науседе за оказанное доверие и совместную работу. Особую признательность он выразил своей семье:

«Она была для меня опорой, поддержкой и источником силы».

Комментируя причины своего решения, он отметил, что не может мириться с ситуацией, в которой оказывается его семья:

«Я вижу, как атаки переходят границы, затрагивая мою жену и семью. Не могу позволить, чтобы они стали заложниками этой истории».