Вблизи Северо-Курильска произошла серия землетрясений с максимальной магнитудой 6,4

CentralAsia (KZ) - В Тихом океане вблизи Северо-Курильска за 31 июля зарегистрирована серия землетрясений магнитудой от 4,2 до 6,4. Об этой сообщают в Геологической службе США.

Землетрясения вблизи Северо-Курильска за 31 июля (по местному времени — UTC+11):

- в 00:26, в 86 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 35 км, магнитуда 4,7;

- в 00:29, в 96 км юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 35 км, магнитуда 4,8;

- в 01:35, в 184 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,2;

- в 01:46, в 228 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 01:47, в 143 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 6,4;

- в 02:00, в 149 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 12,8 км, магнитуда 5,2;

- в 02:11, в 124 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,6;

- в 02:31, в 165 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 35 км, магнитуда 4,7;

- в 02:44, в 134 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,9;

- в 02:56, в 59 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 65,8 км, магнитуда 4,6;

- в 03:07, в 144 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,7;

- в 03:47, в 254 км к востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,7;

- в 03:57, в 132 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,6;

- в 04:31, в 83 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 40,3 км, магнитуда 5,3;

- в 04:46, в 170 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,9;

- в 05:29, в 202 км к востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 05:30, в 147 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,8;

- в 06:03, в 98 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 43,6 км, магнитуда 5;

- в 07:51, в 194 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,9;

- в 08:13, в 222 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,5;

- в 08:14, в 136 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,4;

- в 08:31, в 167 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,4;

- в 08:32, в 118 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,3;

- в 09:25, в 102 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 35 км, магнитуда 5;

- в 09:39, в 167 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,6;

- в 09:43, в 171 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 10:08, в 160 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,4;

- в 10:20, в 177 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,1;

- в 10:27, в 173 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,1;

- в 11:06, в 138 км к востоку от Северо-Курильска, на глубине 50,4 км, магнитуда 5,1;

- в 11:33, в 184 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,5;

- в 11:36, в 200 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,5;

- в 12:16, в 145 км восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,2;

- в 12:54, в 217 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 13:29, в 102 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 43,6 км, магнитуда 5,1;

- в 14:13, в 192 км к югу от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 14:27, в 132 км к восток-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,6;

- в 14:48, в 77 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 35 км, магнитуда 4,6;

- в 15:35, в 135 к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 4,7;

- в 16:27, в 220 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 6,2;

- в 16:49, в 112 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 25 км, магнитуда 4,6;

- в 17:51, в 103 км к юго-юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,4;

- в 18:21, в 202 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,2;

- в 18:42, в 128 км к юго-востоку от Северо-Курильска, на глубине 10 км, магнитуда 5,6.

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