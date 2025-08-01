На границе Китая, Кыргызстан и Таджикистана произошло землетрясение силой 4 балла
- Казахстан, происшествия
- 9:29, 01 августа 2025
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CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана, рядом с границами Китая и Кыргызстана 31 июля в 17:52 произошло землетрясение силой 4 балла в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.
Очаг землетрясения располагается в 25 км к юго-востоку от села в Кыргызстане Бор-Дөбө.
В этом же селе толчки ощущались силой 3 балла.
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