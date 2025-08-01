В этом году 39 монгольских студентов будут учиться в Германии по программе «Стипендиат президента – 2100»

CentralAsia (MNG) -

Монголия продолжает более 100-летнюю традицию отправки студентов и школьников в Германию для повышения квалификации.

В начале 20-го века Монголия и Германия начали сотрудничество в области образования. После революции 1921 года Народное правительство учредило Министерство просвещения, и вскоре, в 1925 году, более 40 молодых монголов были отправлены на обучение в Германию и Францию, которые впоследствии стали ведущими учеными, просветителями в области науки, образования, культуры, сельского хозяйства и промышленности нашей страны. Например, среди первых студентов были такие известные основоположники современной монгольской литературы, как Нацагдорж Дашдорж, Намдаг Донров, чингизид Наваан-Юндэн Насан-очир и многие другие.

Министерство образования сообщило, что, начиная с 2025–2026 учебного года, 39 студентов будут обучаться в Федеративной Республике Германии по программе «Стипендиат президента – 2100», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Посол Федеративной Республики Германия в Монголии Гельмут Рудольф Кулиц и советник президента Монголии по внешней политике Одбаяр Эрдэнэцогт приняли студентов и пожелали им успехов в обучении за рубежом.

Студенты будут получать степень бакалавра по немецкому языку по специальностям, востребованным в Монголии. По завершении обучения им необходимо вернуться на родину и отработать не менее пяти лет.

Правительство работает над отправкой в этом году 296 студентов на учебу за границу в Федеративную Республику Германия, Китайскую Народную Республику, Венгерскую Республику, Турецкую Республику, Японию и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

За 70 лет своего развития по социалистическому пути Монголия продолжала сотрудничать с Германией в области образования, и тысячи молодых монголов получили образование в этой стране. Более того, даже после демократических реформ в Монголии число молодых монголов, обучающихся в Германии, не уменьшилось.

Германия подготовила более 30 000 специалистов, большинство из которых получили инженерное образование. Например, более 30 профессоров Монгольского университета науки и технологии прошли повышение квалификации в университетах Германии благодаря стипендиальной программе Германской службы академических обменов с 1992 года.

Сегодня в Улаанбаатаре немецкий язык преподается в школе №38 имени Александра фон Гумбольдта, международной школе «Гёте» и в столичной общеобразовательной школе №1. Некоторые учащиеся этих школ успешно сдали экзамен по немецкому языку на уровне А1 или DSD-I.

По статистике, в 2019 году 3088 учащихся изучали немецкий язык в 14 средних школах, а курсы немецкого языка проводились в пяти государственных университетах и одном совместном монголо-германском университете. Однако в 2009 году немецкий язык изучали более 320 студентов неязыковых специальностей, а в 2019 году это число выросло до 586 студентов.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что возможность прохождения теста на знание языка при поступлении в немецкие университеты в значительной степени способствовала повышению качества обучения немецкому языку в средних школах и увеличению числа учащихся, изучающих этот язык.

Еще одним стимулом для изучения немецкого языка является сильное экономическое влияние Германии и качественная система образования. Кроме того, учеба в Германии представляет большой интерес для студентов, поскольку страна предлагает бесплатное образование и благоприятные условия обучения.

В последние годы Центры профессионального обучения и производства Монголии уделяют особое внимание расширению международных связей и сотрудничества с целью повышения качества образования и внедрения технологических достижений. В частности, Строительно-политехнический колледж реализовал проект совместно с Немецким обществом по международному сотрудничеству и Центральным агентством Германии по немецким школам за рубежом (ZfA) и внедрил обучение немецкому языку, предоставив 90 студентам возможность продолжить учебу в Германии после завершения базовой подготовки по немецкому языку.

Наиболее эффективным и успешным из совместных проектов Монголии и Германии является Германо-монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT). В результате соглашения о сотрудничестве между правительствами двух стран, подписанного в октябре 2011 года Президентом Монголии Элбэгдоржем Цахием и Канцлером Германии Ангелой Меркель, Германо-монгольский институт ресурсов и технологий был создан в столичном районе Налайх под эгидой президентов Монголии и Германии для подготовки квалифицированных инженеров в области науки, технологий, горнодобывающей промышленности и окружающей среды. Германо-монгольский институт знакомит с лучшими практиками немецких инженерных университетов, международным научным опытом и академическими стандартами посредством сотрудничества с университетами-партнерами Германии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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