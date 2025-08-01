Китайские делегаты, которые спорили с представителями США, покинули встречу и отправились в монгольский ресторан, — The Spectator

CentralAsia (MNG) -

На этой неделе судьба мировой экономики могла решиться за монгольским барбекю в туристической ловушке Стокгольма.

Во вторник, всего в 50 метрах от шведской правительственной резиденции Розенбад, где министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн спорили о торговых переговорах, китайская делегация внезапно покинула место переговоров и направилась на обед к монгольскому буфету, где они обедали накануне.

Окна заведения были завешены, а табличка гласила, что ресторан будет закрыт в течение трех дней, пока высокопоставленные чиновники посещают его, сообщает The Spectator.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем завершился в Стокгольме в понедельник без существенного прогресса в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то время как американские переговорщики продолжают использовать жёсткую риторику, включая угрозу дополнительных санкций, чтобы удержать Китай от разжигания войны России против Украины, геополитические аналитики считают, что администрация президента Дональда Трампа находится в невыгодном положении на переговорах.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что только что поговорил с министром финансов Скоттом Бессентом, который сообщил ему, что во вторник в Швеции состоялась очень плодотворная встреча с китайскими официальными лицами.

«Он был очень доволен встречей, даже лучше, чем вчера», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Вашингтон после пяти дней пребывания в Шотландии.

Китайские официальные лица пока не сделали публичного заявления по поводу саммита, что дало повод американским аналитикам предположить, что Си Цзиньпин надеется сначала добиться большего.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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