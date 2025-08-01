Трамп подписал указ о новых пошлинах: США ужесточают торговые меры против ряда стран

CentralAsia (KZ) - Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, усиливающий меры в рамках объявленного ранее торгового режима, направленного на устранение хронического дефицита внешней торговли. Речь идет о введении дополнительных адвалорных пошлин в отношении товаров из ряда стран.

Как указано в документе, решение основано на нормах Конституции США и законодательства, включая закон об международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закон о национальных чрезвычайных ситуациях, раздел 604 Закона о торговле 1974 года и раздел 301 Кодекса США.

В указе № 14257 от 2 апреля 2025 года президент уже объявлял национальную чрезвычайную ситуацию, обусловленную устойчивым дефицитом в торговле товарами, что, по его мнению, угрожает национальной безопасности и экономике США. Тогда же были введены дополнительные пошлины на импорт.

Теперь, после получения новых рекомендаций от высокопоставленных должностных лиц, Белый дом пришёл к выводу, что требуется дальнейшее ужесточение мер против стран, не демонстрирующих прогресс в устранении торговых барьеров и не согласующихся с США по вопросам экономической и национальной безопасности.

Согласно указу:

- для ряда стран с которыми ведутся переговоры, будут введены обновлённые пошлины, указанные в Приложении I, вместо предыдущих ставок.

- Европейский союз: если действующая пошлина (в колонке 1 HTSUS) составляет менее 15%, она будет доведена до 15%. Если уже составляет 15% или выше — дополнительных сборов не будет.

- для стран, не указанных в приложениях, сохраняется дополнительная пошлина в размере 10%.

- для случаев обхода пошлин путём транзита (траншипмента) — вводится наказание в виде 40% дополнительной пошлины, плюс штрафы и сборы без возможности их отмены.

Кроме того, каждые 6 месяцев США будут публиковать список стран и объектов, участвующих в схемах обхода пошлин, для использования в целях национальной безопасности и проверки госзакупок.

Новые тарифы начнут действовать через 7 дней после публикации указа, за исключением грузов, уже находящихся в пути до этой даты — для них будут действовать прежние условия до 5 октября 2025 года.

Это уже второй шаг администрации США в рамках комплексной инициативы по выравниванию торговых условий. Отдельно подчёркивается, что меры не затрагивают условия, согласованные с Китаем (указ № 14298 от 12 мая 2025 года).

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