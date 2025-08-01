Россия ужесточает миграционную политику: введены новые пошлины для иностранных работников

- Азия и мир, политика
- 10:52, 01 августа 2025
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на совершенствование миграционной политики страны. Об этом сообщает Госдума России.
Документы предусматривают введение дополнительных государственных пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью трудоустройства.
Новое законодательство вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, меры призваны увеличить поступления в бюджет и усилить контроль за мигрантами, что должно способствовать снижению уровня нелегальной миграции.
Размеры новых пошлин
Для иностранных граждан устанавливаются следующие государственные пошлины:
- 4200 рублей — за выдачу или переоформление патента
- 4200 рублей — за продление разрешения на работу
- 2100 рублей — за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в документы или дубликата патента
- 2100 рублей — за дубликаты разрешений на привлечение иностранных работников и внесение в них изменений
- 1000 рублей — за продление срока временного пребывания (кроме случаев с визовым режимом)
- 500 рублей — за постановку на учет по месту пребывания
Повышение действующих пошлин
Законы также предусматривают увеличение размера существующих пошлин. В частности, регистрация иностранного гражданина по месту жительства будет стоить 1000 рублей.
Нововведения не затронут участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан.
Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.