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Россия ужесточает миграционную политику: введены новые пошлины для иностранных работников
// Госдума РФ

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на совершенствование миграционной политики страны. Об этом сообщает Госдума России.

Документы предусматривают введение дополнительных государственных пошлин для иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью трудоустройства.

Новое законодательство вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, меры призваны увеличить поступления в бюджет и усилить контроль за мигрантами, что должно способствовать снижению уровня нелегальной миграции.

Размеры новых пошлин

Для иностранных граждан устанавливаются следующие государственные пошлины:

  • 4200 рублей — за выдачу или переоформление патента
  • 4200 рублей — за продление разрешения на работу
  • 2100 рублей — за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в документы или дубликата патента
  • 2100 рублей — за дубликаты разрешений на привлечение иностранных работников и внесение в них изменений
  • 1000 рублей — за продление срока временного пребывания (кроме случаев с визовым режимом)
  • 500 рублей — за постановку на учет по месту пребывания

Повышение действующих пошлин

Законы также предусматривают увеличение размера существующих пошлин. В частности, регистрация иностранного гражданина по месту жительства будет стоить 1000 рублей.

Нововведения не затронут участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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