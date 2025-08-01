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В Казахстане под влиянием циклона жара сменилась дождями с грозами

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. Даже на юге страны наблюдается спад жары, сообщает «Казгидромет».

Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории Казахстана – пройдут дожди, на севере, востоке республики местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

С 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков, и понижение температуры воздуха на севере страны в дневные часы до +15…+20.

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