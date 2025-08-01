От терроризма до убийства: Путин подписал закон о массовом расширении оснований для лишения гражданства России

// Госдума РФ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон, принятый Государственной Думой, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации.

Как сообщается на сайте Госдумы, новый закон направлен на повышение статуса российского гражданства и его защиту от лиц, которые стремятся использовать возможности гражданства исключительно в потребительских целях, не соблюдая при этом российские законы.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, лица, желающие стать гражданами России, должны соблюдать законы, знать язык, уважительно относиться к российской культуре и вере, а также быть готовыми защищать Российскую Федерацию.

По информации председателя ГД, общее число оснований для лишения приобретенного гражданства составляет свыше 80 пунктов, что создает обширный инструментарий для правоприменительных органов.

Среди включенных в перечень оснований для лишения гражданства:

Тяжкие преступления против личности:

- убийство

- изнасилование, совершенное группой лиц

- развратные действия в отношении несовершеннолетних 12-14 лет

Преступления, связанные с проституцией:

- вовлечение в занятие проституцией организованной группой или в отношении несовершеннолетних

- организация занятия проституцией с применением насилия или с использованием несовершеннолетних

Преступления против государственной безопасности:

- публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма

- сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государствами или международными организациями

- оказание помощи противнику в деятельности против безопасности страны

- публичные призывы к деятельности против безопасности государства

Экстремистская деятельность:

- неоднократная пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций

- преступления, совершенные по экстремистскому мотиву

Другие основания:

- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ

- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует

- организация незаконной миграции

Согласно тексту закона, новые нормы не распространяются на «граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе».