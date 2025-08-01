Монгольские школьницы завоевали медали на 21-й Международной олимпиаде по географии

CentralAsia (MNG) -

В столице Таиланда, Бангкоке, прошла престижная международная олимпиада по географии (International Geography Olympiad – IGeO), собравшая более 200 юных талантов из почти 50 стран мира.

Сборная Монголии добилась почётного успеха, завоевав две бронзовые медали. Ранее наши ученики завоевали серебро и бронзу на Международных олимпиадах в Китае (2016) и Белграде (2017).

НАРАА Норовсурэн (школа Шинэ-Эрин, 11 класс) и АМИНА Аянбек (школа Гёте, 11 класс) завоевали бронзовые медали.

Олимпиада продлилась до 1 августа. Конкурс, призванный выявить лучших знатоков географии, состоял из трех этапов: теоретического письменного теста, интерактивных мультимедийных заданий и практической экскурсии.

Напомним, что Международная олимпиада по географии проводится с 1996 года при поддержке Международного географического союза. Ее главная цель – стимулировать интерес учащихся к географии и экологии, а также укреплять международное научное сотрудничество.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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