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Генсек ООН посетит с визитом Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 4 августа посетит с визитом Казахстан, сообщает Акорда.

Визит состоится по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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