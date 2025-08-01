Генсек ООН посетит с визитом Казахстан

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 4 августа посетит с визитом Казахстан, сообщает Акорда.

Визит состоится по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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