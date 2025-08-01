Генсек ООН посетит с визитом Казахстан
CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 4 августа посетит с визитом Казахстан, сообщает Акорда.
Визит состоится по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения