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Всеобъемлющее партнерство Монголии и Канады расширяется новым содержанием

CentralAsia (MNG) -  Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ провел официальную встречу со спикером Сената Парламента Канады Раймонд Ганье.

В начале встречи председатель Амарбаясгалан отметил, что Всеобъемлющее партнерство между Монголией и Канадой укрепляется и расширяется, наполняя новым содержанием. Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что 126 членов парламента инициируют ряд законодательных реформ, направленных на обеспечение стабильного экономического роста, поддержку иностранных инвестиций, улучшение правовой среды и диверсификацию экономики. Председатель также подчеркнул приверженность Монголии гендерному равенству, отметив, что на парламентских выборах 2024 года в Монголии были избраны 32 женщины. Г-н Амарбаясгалан подчеркнул, что принятие смешанной избирательной системы позволило расширить многопартийное представительство в Великом Государственном Хурале.

Спикер Сената Канады Раймонда Ганье высоко оценила прогресс Монголии в принятии смешанной избирательной системы, которая способствовала большему гендерному равенству и более разнообразному составу парламента.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в горнодобывающей и инвестиционной сферах и сошлись во мнении, что укрепление взаимодействия в этих областях будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества.

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