Президент Финляндии принял министра иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом 31 июля 2025 года в ходе его официального визита в Финляндскую Республику. Об этом сообщили в МИД Монголии

В ходе встречи стороны отметили, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Финляндией стабильно развиваются на основе общих ценностей, таких как демократия и права человека. Они также отметили, что визиты и переговоры на высоком уровне играют важную роль в углублении отношений и сотрудничества между двумя странами, и подтвердили приглашение президента Финляндии Александра Стубба посетить Монголию.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх заявила, что Монголия придает большое значение расширению отношений и сотрудничества с Финляндией в рамках политики «третьего соседа» и настроена на дальнейшее эффективное взаимодействие в рамках общих целей, отраженных в политике долгосрочного развития двух стран.

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