Батцэцэг принимает участие в международной конференции «Хельсинки+50»

CentralAsia (MNG) - Член Великого Государственного Хурала и Правительства Монголии, Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх принимает участие в международной конференции «Хельсинки+50: под названием «Чествуя наследие, готовясь к будущему», которая проходит в Хельсинки 30-31 июля 2025 года по приглашению Министра иностранных дел Финляндской Республики Элины Валтонен. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Эта встреча высокого уровня была организована в ознаменование 50-летия Хельсинкского Заключительного акта, заложившего основу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Делегаты рассмотрели достижения в области региональной безопасности и сотрудничества за последние полвека и обсудили тенденции развития, вызовы, возможности, а также будущую политику и меры на ближайшие 50 лет.

Министр иностранных дел Батцэцэг приняла участие в качестве докладчика в дискуссии на тему «Как укрепить репутацию основополагающих принципов европейской безопасности?» в первой части сессии и представил информацию о целях и инициативах внешней политики Монголии, направленных на обеспечение регионального мира и безопасности, включая ее вклад в углубление сотрудничества в рамках измерений ОБСЕ.

В 2012 году Монголия присоединилась к ОБСЕ — крупнейшей региональной организации по безопасности, объединяющей 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

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