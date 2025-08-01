Трамп утвердил 25-процентные пошлины на экспорт из Казахстана

CentralAsia (KZ) - С 7 августа казахстанские товары при ввозе в США облагаются дополнительной пошлиной в размере 25%. Соответствующий указ вечером 31 июля подписал президент США Дональд Трамп – за несколько часов до истечения последнего установленного им срока для торговых договорённостей.

Указ касается десятков стран, среди которых Индия, Турция, Израиль, Молдова, Швейцария, Вьетнам, Южная Корея и страны Евросоюза. Для Казахстана ставка составила 25%. Основной причиной введения новых пошлин Вашингтон называет хронический торговый дефицит, который, по мнению американской администрации, представляет угрозу для экономики и национальной безопасности США.

О том, что пошлины неизбежны, если не будет подписано новое соглашение, Трамп предупреждал заранее. В официальном письме Касым-Жомарту Токаеву от 1 июля он писал: «Прошу понять, что эти тарифы необходимы для устранения торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет серьёзную угрозу нашей экономике и по сути – нашей национальной безопасности».

В ответном письме от 10 июля президент Казахстана заверил, что Астана остаётся открытой для конструктивного диалога, и выразил уверенность в достижении компромисса, чтобы не допустить ухудшения торговых отношений с США: «РК, будучи давним торговым и инвестиционным партнёром Соединённых Штатов, привержена развитию справедливых, предсказуемых и взаимовыгодных торговых отношений».

Однако официальный срок, установленный Трампом, истёк 1 августа. Подписанный в последний момент указ запускает механизм тарифов для всех стран из списка независимо от стадии переговоров. Ожидалось, что новый тарифный режим вступит в силу в пятницу, однако его введут 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений.

По оценке Министерства торговли и интеграции Казахстана, новые пошлины не затронут около 95% текущего экспорта в США. Из-под действия указа выведены ключевые сырьевые и стратегические позиции: нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

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