Нацбанк Казахстана провёл валютную интервенцию

CentralAsia (KZ) - 1 августа 2025 года Национальный банк Казахстана сообщил о проведении валютной интервенции на сумму 125,6 млн долларов США, направленной на снижение спекулятивной активности и поддержание ликвидности на валютном рынке. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

По данным Нацбанка, 30 июля, в условиях снижения ликвидности и усиления спекулятивного давления, было принято решение о выходе на рынок с интервенцией. В результате удалось стабилизировать ситуацию и снизить волатильность тенге, курс которого по итогам июля ослаб на 4% и составил 540,72 тенге за доллар.

Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос до 260 млн долларов, а общий объём операций за месяц достиг 5,7 млрд долларов.

Кроме того, в июле были проведены продажи валюты из Национального фонда на сумму 700 млн долларов. Эти средства были направлены на финансирование трансфертов в республиканский бюджет, а также на реализацию инфраструктурного проекта — строительство газопровода «Талдыкорган–Ушарал». Продажи из Нацфонда составили 12% от объема торгов, или около 32 млн долларов в день.

В августе, с учётом планируемых налоговых поступлений, ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.



Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ранее выступал против проведения валютных интервенций в поддержку тенге, выражая сомнение в их эффективности.

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