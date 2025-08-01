Участие Монголии в деятельности ОБСЕ высоко оценено

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с Генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Х. Синирлиоглу в ходе конференции «Хельсинки+50: уважение к наследию, подготовка к будущему». Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр Батцэцэг Батмөнх подтвердила поддержку Монголией основных принципов и деятельности ОБСЕ и выразила уверенность, что юбилейное мероприятие внесет эффективный вклад в развитие деятельности организации в соответствии с новыми вызовами современности и укреплением репутации ОБСЕ. Министр отметила, что вступление Монголии в ОБСЕ соответствует принципам Монголии в области безопасности и внешней политики и имеет важное значение для укрепления сотрудничества и политического доверия с третьими соседними странами в рамках региональной безопасности.

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу высоко оценил активное участие Монголии в деятельности ОБСЕ, отметив её вклад в региональное сотрудничество в области безопасности, в частности, в расширение участия женщин в жизни общества и борьбу с терроризмом.

Монголия стала пятой азиатской страной-партнёром ОБСЕ на 12-й встрече Совета министров в декабре 2004 года и 57-м членом ОБСЕ в ноябре 2012 года. Для Монголии ОБСЕ играет важную роль в укреплении демократических институтов, защите прав человека и свободы прессы, продвижении надлежащего управления, а также в расширении связей и экономического сотрудничества со странами Европы и Центральной Азии.

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