Монголия и Казахстан налаживают межпарламентское сотрудничество

CentralAsia (MNG) - В Женеве (Швейцария) проходит Шестая Всемирная конференция спикеров парламентов. Об этом сообщает пресс-служба ВГХ.

На полях конференции Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгалан Дашэгвэ провёл официальную встречу с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, сообщает Департамент СМИ и связей с общественностью ВГХ.

Отметив, что Монголию и Казахстан связывают глубокие исторические, культурные и традиционные связи, Председатель Великого государственного хурала Амарбайсгалан назвал государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Монголию в 2024 году важной вехой, выведшей двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства.

Председатель Амарбаясгалан выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в области животноводства, сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Он подчеркнул потенциал реализации совместных проектов и программ, которые станут символом двусторонних отношений, в частности, за счёт использования богатого опыта двух стран в области обработки шерсти, кашемира, кожи и шкур.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов поделился своим мнением о развитии монголо-казахстанских отношений и сотрудничества на региональном и международном уровнях.

Стороны договорились о дальнейшем расширении и углублении межпарламентского сотрудничества.

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