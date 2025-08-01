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Президент Казахстана заслушал доклад о деятельности Минобороны за первое полугодие 

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Даурена Косанова о деятельности оборонного ведомства страны за первое полугодие 2025 года. Об этом 1 августа сообщила Акорда.

Косанов проинформировал о состоянии боевой готовности армии, подвёл итоги весеннего призыва, рассказал о мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих, а также доложил о выполнении поручений президента.

Министр уделил особое внимание вопросам повышения мобильности войск Казахстана, развитию системы противовоздушной обороны и военной инфраструктуры.

В свою очередь, президент Токаев дал ряд поручений, направленных на усиление боевого потенциала Вооружённых сил. Он подчеркнул необходимость комплексных мер по обеспечению безопасности военной службы, а также профилактике гибели и травмирования военнослужащих.

 

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